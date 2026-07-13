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16:38, 13 июля 2026Культура

Умер актер из «Мухтара» Иван Кушнерук

Актер из сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук ушел из жизни в возрасте 34 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Актер Иван Кушнерук, известный по роли в сериале «Мухтар. Новый след», ушел из жизни в возрасте 34 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на режиссера Сергея Землянского.

«27 июня не стало Вани Кушнерука. В 2019 году мы должны были выпустить спектакль в Минске в Театре Янки Купала, он репетировал роль Марка Шагала. Горе. Замечательный актер. Соболезнования родным и близким», — сообщил Землянский.

Родившийся в Белоруссии Кушнерук служил в Театре имени Янки Купалы. В кино и на телевидении наиболее широкую известность получил благодаря ролям Сергея в сериале про Мухтара и Серого в «Постучись в мою калитку».

Ранее в Петербурге скончался актер Артур Арутюнян, сыгравший безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат».

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