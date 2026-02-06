Реклама

Культура
14:48, 6 февраля 2026Культура

Умер актер из «Брата». Он сыграл в знаменитой сцене, которую теперь вырезают на российском ТВ

Актер фильма «Брат» Артур Арутюнян умер в возрасте 68 лет от инфаркта
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Брат»

В Петербурге скончался актер Артур Арутюнян, сыгравший безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат». Об этом написали на портале «Кино-Театр.Ру».

Артиста не стало в возрасте 68 лет. Его бывшая жена Валентина Коновалова подтвердила информацию и раскрыла причину смерти актера. «Артур умер вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта», — рассказала она.

После съемок в фильме Алексея Балабанова Арутюняну стали предлагать множество стереотипных ролей, но он принципиально не хотел сниматься в подобных образах. В большом кино актер дебютировал в 1990 году в картине «Когда святые маршируют». Затем в карьере артиста также появились такие известные сериалы, как «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

Арутюнян снялся в культовой сцене, которую теперь вырезают на российском ТВ

Актер запомнился зрителям по знаменитому диалогу с главным героем картины Данилой Багровым, которого сыграл Сергей Бодров-младший. Впоследствии реплику Багрова «Не брат ты мне, гнида черножопая» подвергли цензуре на российском ТВ.

В частности, российский кабельный телеканал «Победа» вырезал эту цитату, а также убрал фразу: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!»

Действия канала спровоцировали возмущение среди российских блогеров, особенно тех, кто освещает события специальной военной операции на Украине. Один из них заявил, что в цензурированной версии фильма не хватает «самых культовых фраз», и предположил, что это было сделано из нежелания как-либо провоцировать украинских граждан.

Кадр: фильм «Брат»

В конце 2025-го не стало еще одного актера из «Брата»

Российский актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов скончался в возрасте 66 лет. Это произошло 21 декабря прошлого года. Артист запомнился зрителям по роли скандального мужа водителя трамвая Светланы в киноленте «Брат».

Выяснилось, что Ермилов страдал от проблем с сердцем. За несколько дней до смерти его в очередной раз выписали из больницы, однако состояние артиста быстро ухудшилось.

Его похороны состоялись 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

