Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:13, 6 февраля 2026Культура

Звезда фильма «Брат» умер от инфаркта

Актер фильма «Брат» Артур Арутюнян ушел из жизни в возрасте 68 лет от инфаркта
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Брат»

Актер Артур Арутюнян, известный по роли безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат», ушел из жизни. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.Ру».

Артисту было 68 лет. Информацию о смерти Арутюняна подтвердила его бывшая жена Валентина Коновалова. «Артур умер вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта», — сообщила она.

Известно, что в своей работе Арутюнян принципиально отказывался от стереотипных ролей, которые ему часто предлагали после съемок в картине Алексея Балабанова. Дебютировал в кино он в 1990 году в фильме «Когда святые маршируют», позже снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее стало известно, что российский актер Андрей Хорошев, известный по работе в сериалах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался. Ему было 66 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Украина выдвинула новое требование ЕС

    В российской тайге нашелся редчайший деликатес за тысячи долларов

    Российская шорт-трекистка рассказала об общении с иностранцами на Олимпиаде

    В Кремле прокомментировали покушение на генерала Алексеева в Москве

    Стубб назвал шумом заявления о возможной агрессии России против НАТО

    Москвичам пообещали больше сильных снегопадов

    Врач указала на проявляющийся после полудня неочевидный симптом деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok