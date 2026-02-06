Звезда фильма «Брат» умер от инфаркта

Актер фильма «Брат» Артур Арутюнян ушел из жизни в возрасте 68 лет от инфаркта

Актер Артур Арутюнян, известный по роли безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат», ушел из жизни. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.Ру».

Артисту было 68 лет. Информацию о смерти Арутюняна подтвердила его бывшая жена Валентина Коновалова. «Артур умер вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта», — сообщила она.

Известно, что в своей работе Арутюнян принципиально отказывался от стереотипных ролей, которые ему часто предлагали после съемок в картине Алексея Балабанова. Дебютировал в кино он в 1990 году в фильме «Когда святые маршируют», позже снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее стало известно, что российский актер Андрей Хорошев, известный по работе в сериалах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался. Ему было 66 лет.