Умер актер из сериалов «Доктор Живаго» и «Адмиралъ»

Российский актер Андрей Хорошев, наиболее известный широкому зрителю по работе в сериалах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался. Ему было 66 лет, следует из данных сайта «Кино-театр.ру».
В карточке актера на портале сказано, что он умер 1 января 2026 года. «Фильмография актера насчитывает 16 работ», — отмечается в информации об артисте.
Хорошев также был режиссером. Актер был более известен под псевдонимом «Андрей И».
В конце декабря сообщалось, что умерла российская актриса Вера Алентова, известная по своей роли в фильме «Москва слезам не верит».