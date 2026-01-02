Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:06, 2 января 2026Культура

Умер актер из сериалов «Доктор Живаго» и «Адмиралъ»

Умер российский актер из сериалов «Доктор Живаго» и «Адмиралъ» Хорошев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский актер Андрей Хорошев, наиболее известный широкому зрителю по работе в сериалах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался. Ему было 66 лет, следует из данных сайта «Кино-театр.ру».

В карточке актера на портале сказано, что он умер 1 января 2026 года. «Фильмография актера насчитывает 16 работ», — отмечается в информации об артисте.

Хорошев также был режиссером. Актер был более известен под псевдонимом «Андрей И».

В конце декабря сообщалось, что умерла российская актриса Вера Алентова, известная по своей роли в фильме «Москва слезам не верит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сделало заявление об ударе по Харькову

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Переводчик развенчал слухи о создании новогоднего обращения Путина с помощью ИИ

    Прокуратура в Швейцарии назвала причину пожара в Кран-Монтане

    Назначение Буданова главой офиса Зеленского лишило его возможности стать президентом

    Губернатор показал кадры последствий ракетной атаки по Белгороду

    Умер снимавший Высоцкого фотограф

    В Чечне высказались о «госпитализации» Кадырова

    Появился список погибших при теракте в Хорлах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok