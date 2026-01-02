Умер актер из сериалов «Доктор Живаго» и «Адмиралъ»

Умер российский актер из сериалов «Доктор Живаго» и «Адмиралъ» Хорошев

Российский актер Андрей Хорошев, наиболее известный широкому зрителю по работе в сериалах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался. Ему было 66 лет, следует из данных сайта «Кино-театр.ру».

В карточке актера на портале сказано, что он умер 1 января 2026 года. «Фильмография актера насчитывает 16 работ», — отмечается в информации об артисте.

Хорошев также был режиссером. Актер был более известен под псевдонимом «Андрей И».

В конце декабря сообщалось, что умерла российская актриса Вера Алентова, известная по своей роли в фильме «Москва слезам не верит».