Умерла актриса Вера Алентова, у нее остановилось сердце на прощании с Лобоцким

Народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в театре 60 лет. Наша скорбь безгранична», — сообщил Театр имени Пушкина.

Алентову увезли с прощания с Лобоцким в состоянии клинической смерти

Утром в четверг артистке стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. Появилось видео, как Алентову выносят из здания врачи скорой помощи. По данным, ее госпитализировали из театра уже в состоянии клинической смерти. По другим, остановка сердца случилась через 22 минуты после того, как ее увезли из театра на скорой.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врачи продолжали реанимационные действия как в машине, так и затем уже в реанимации ГКБ №1, доставив ее туда около 11 часов и борясь за ее жизнь почти час, но это оказалось безуспешно. Предварительная причина смерти — острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса. Кроме того, показатели сахара в крови оказались критическими.

Появились также последние кадры с участием Веры Алентовой. Артистка приехала к театру Маяковского на такси с цветами и зашла в здание. Сообщается, что ей стало плохо через несколько минут после того, как она увидела гроб с телом Анатолия Лобоцкого.

Артистка страдала от обострения болезни сердца

Последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца.

В 2021-м году Алентову госпитализировали с коронавирусом. В июле она попала в больницу после смерти супруга, режиссера Владимира Меньшова. Ее дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова позднее выложила фото, на котором держит мать за руку, и написала, что Алентова уже дома. Она также опровергала информацию о том, что артистка была в реанимации. Ее выписали после двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус и КТ легких.

Утверждается, что в 2023-м году Алентова сделала себе неудачную пластическую операцию у известного хирурга Тимура Хайдарова. Тогда актриса пожаловалась, что после липофилинга у нее полностью сдвинулись черты лица. После этого доктор перестал выходить с ней на связь.

В июне этого года утверждалось, что актриса пожаловалась на дискомфорт в области живота, во время осмотра у нее обнаружили новообразование. Сама Вера Алентова рассказала о своем самочувствии на фоне сообщений о госпитализации. «Жива и здорова, спасибо за внимание!» — заявила 83-летняя актриса. Юлия Меньшова также опровергла новости о срочной операции у матери. Она тогда отметила, что Алентова продолжает работать. «Вера Валентиновна прекрасно себя чувствует, ежедневно работает во ВГИКе и театре имени Пушкина», — заявила Меньшова.

Алентова до последнего дня продолжала работать в театре

Церемония прощания с народной артисткой РФ пройдет в Театре имени Пушкина, сообщил худрук Евгений Писарев, дата и время пока неизвестны. «Нет слов. Для нас это шок, боль. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни», — высказался Писарев.

Режиссер Давид Шнейдеров рассказал «Ленте.ру», что Алентова была замечательной актрисой и прекрасным педагогом. Он также добавил, что Алентова и Владимир Меньшов вели курс во ВГИКе, где пользовались любовью и уважением студентов.

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Владимир Малышев назвал ушедшую из жизни артистку уникальной личностью, которую невозможно заменить. «Будут другие, будут талантливые, но когда рождается такая индивидуальность — это единичный случай», — сказал он ТАСС. По его словам, известие о смерти Веры Алентовой стало полной неожиданностью.

По словам Малышева, Алентова относилась к студентам по-матерински и с большой заботой. «Она не только мастерство свое [передавала], она по-матерински к студентам относилась, с заботой выпускались замечательные спектакли», — сказал он. Ректор подчеркнул, что Алентова никогда ни на что не жаловалась и ничего не просила.