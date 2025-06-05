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10:18, 5 июня 2025Культура

Семья Веры Алентовой отреагировала на слухи об операции у актрисы

Дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова опровергла новость об операции у актрисы
Ольга Коровина
Владимир Федоренко

Владимир Федоренко. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опровергла новости о срочной операции у ее матери, народной артистки России Веры Алентовой. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Как сообщила журналистам Меньшова, звезде фильма «Москва слезам не верит» не проводили операцию. Она отметила, что Алентова продолжает работать.

«Вера Валентиновна прекрасно себя чувствует, ежедневно работает во ВГИКе и театре имени Пушкина», — заявила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Вера Алентова госпитализирована в столице. После жалоб на дискомфорт в области живота у нее якобы обнаружили новообразование. Источники отмечали, что 83-летней актрисе провели операцию, все прошло успешно, однако она временно утратила трудоспособность. Известно, что ближайший спектакль с участием артистки в Театре Пушкина запланирован на конец июня.

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