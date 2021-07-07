Меньшова рассказала о состоянии попавшей в больницу Алентовой

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о состоянии своей матери народной артистки России Веры Алентовой. Пост на эту тему она опубликовала в Instagram-сторис.

Меньшова выложила фото, на котором держит родственницу за руку. Она написала, что ранее попавшая в больницу в Алентова уже дома.

О том, что 79-летнюю артистку госпитализировали, стало известно 28 июня. Алентова оказалась в клинике через шесть дней после госпитализации ее супруга Владимира Меньшова, который скончался 5 июля из-за осложнений после коронавируса.

7 июля сообщалось, что после ухода из жизни супруга самочувствие Алентовой ухудшилось, поэтому врачи решили перевести ее в реанимационное отделение. По словам источника, знакомого с ситуацией, ее состояние оценивалось как среднетяжелое, хоть и стабильное.

Алентова снималась в таких картинах, как «Завтра была война», «Ширли-мырли» и «Зависть богов», а также в нескольких телесериалах. В 1982 году она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, в 1992-м — народной артистки России.