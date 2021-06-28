Народная артистка России Вера Алентова попала в больницу

Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в одну из московских больниц. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Информации о тяжести ее состояния нет. У 79-летней актрисы взяли тест на коронавирус, сейчас она ожидает результатов.

Ранее COVID-19 был обнаружен у ее супруга, режиссера Владимира Меньшова. Он переносит болезнь в легкой форме.

Алентова закончила Школу-студию МХАТ в 1965 году, после чего сотрудничала с Московским драматическим театром имени Пушкина. В кино актриса дебютировала в середине 1960-х. Широкую известность Алентовой принесла роль в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1980 году эта лента удостоилась «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Алентова снималась в картинах «Завтра была война», «Ширли-мырли» и «Зависть богов», а также в нескольких телесериалах. В 1982 году она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, в 1992-м — народной артистки России. В 2012-м ее наградили орденом «За заслуги перед отечеством».