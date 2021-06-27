Анита Цой рассказала о нетипичном последствии коронавируса

Российская певица Анита Цой рассказала о нетипичном последствии перенесенного коронавируса в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ». Выпуск передачи доступен на YouTube.

Выздоровев от коронавируса, певица обратила внимание, что у нее онемела рука. Она обратилась за помощью к врачам, которые посоветовали пройти обследование. Изучив его результаты, врачи установили, что причина онеменения руки кроется в нарушенном после COVID-19 балансе гормонов и минералов. Цой также рассказала, что последствие болезни отчасти возникло из-за старой травмы конечности.

«За какие-то два-три месяца я потеряла способность двигать рукой, она просто закаменела», — подчеркнула певица. Ей провели операцию в швейцарской клинике, за которую пришлось заплатить более трех миллионов рублей. Сейчас организм артистки почти восстановился, и она стремится вернуться к работе. Для этого ежедневно в течение восьми часов Цой занимается на специальном аппарате, который помогает разрабатывать сустав.

В эфире программы певицу поддержал актер Аристарх Ливанов, который также пожаловался на последствия коронавируса. После болезни артист начал хуже ходить и быстро уставать.

Ранее о тяжелой борьбе с COVID-19 рассказал российский продюсер Иосиф Пригожин. Он признался, что болезнь заставила его переосмыслить жизнь.