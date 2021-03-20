Российский хореограф Владимир Кирсанов умер от последствий COVID-19

Хореограф Владимир Кирсанов скончался от последствий коронавируса. Заслуженному артисту России было 73 года. Об этом в своем Facebook написал актер Ефим Шифрин.

В своем профиле он разместил пост с фотографией хореографа. «Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Как же про Кирсанова теперь говорить — "был"?» — написал Шифрин.

Владимир Кирсанов — один из значительных представителей тэп-танца на российской сцене. Он сотрудничал с различными джазовыми музыкантами, являлся автором множества книг по танцу, участвовал в качестве балетмейстера в создании передач на российском телевидении.

Ранее сообщалось, что оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Австрии на 84-м году жизни. В послании от его близких говорилось, что артист ушел из жизни после того, как его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.