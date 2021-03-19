Умер актер из «Приключений Электроника» и «Ликвидации»

Умер актер Александр Казимиров. Об этом сообщил его коллега Юрий Ющенко в Facebook.

Артист умер 13 марта в Одессе. Причина смерти не раскрывается.

Казимирову было 76 лет. За свою карьеру он сыграл 37 ролей в кино, отметившись в фильмах «Капитан Немо», «Приключения Электроника» и сериале «Ликвидация». Также он служил в Одесском русском драмтеатре.

27 января стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР Юрия Лахина, также сыгравшего в «Ликвидации». Он умер в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Лахину было 68 лет