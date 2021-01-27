Умер актер из «Ликвидации» Юрий Лахин

Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, сыгравший в сериале «Ликвидация», умер в Москве. Об этом в Facebook сообщил драматург Николай Коляда.

Причина смерти не уточняется. Лахину было 68 лет.

Как уточняет портал E1.ru, перед смертью артист заразился коронавирусной инфекцией. Он переболел COVID-19 в конце декабря, однако позже был госпитализирован из-за осложнений. В больнице артист пробыл месяц, врачи не смогли его спасти.

Помимо «Ликвидации» Юрий Лахин снялся в таких сериалах, как «Молодежка», «Громовы» и «Вечный зов». Также артист сыграл эпизодическую роль в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».