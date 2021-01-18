Умер актер фильма «Праздничный переполох»

Умер французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри. Об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что причиной смерти звезды фильма «Праздничный переполох» стало онкологическое заболевание. Артисту было 69 лет. Смерть актера подтвердила его представительница Энн Альварес-Корреа.

Бакри родился 24 мая 1951 года в Алжире. Когда ему было 11 лет, его семья эмигрировала в Канны. В 25 лет кинематографист переехал в Париж, где начал изучать актерское мастерство и играть в театре. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Праздничный переполох», «Санта и компания», «Перед рассветом», «Возможно», «Дидье», «Подземка» и «На чужой вкус». В качестве сценариста Бакри работал над картинами «Расскажи мне о дожде,» «Общественное место», «В конце сказки», «Известные старые песни», и «Семейная атмосфера». За две последние работы его удостоили премии «Сезар».

22 декабря стало известно о смерти другого французского актера — Клода Брассера. Двукратный лауреат премии «Сезар» и звезда фильма «Банда аутсайдеров» скончался в возрасте 84 лет.