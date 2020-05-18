Умер звезда фильмов «Презрение» и «Дурная кровь» Мишель Пикколи

Умер французский актер, сценарист и режиссер Мишель Пикколи. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Артист скончался 12 мая из-за инсульта, однако семья подтвердила его смерть лишь сейчас. Звезде фильмов «Презрение» и «Дурная кровь» было 94 года.

Пикколи родился 27 декабря 1925 года в семье выходцев из Италии. После окончания школы драматических искусств он дебютировал в кино. Его первой работой стала картина Кристиана-Жака «Колдовство», вышедшая в 1945 году. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Жан-Люка Годара «Презрение».

Всего Пикколи снялся более чем в 200 фильмах. Среди наиболее известных лент с его участием — «Скромное обаяние буржуазии», «Корпорация "Святые моторы"», «Дневная красавица», «Большая жратва», «Диллинджер мертв», «Призрак свободы», «Очаровательная проказница» и «Стукач». В 1980 году Пикколи получил награду Каннского кинофестиваля за картину «Прыжок в пустоту». Артист также был лауреатом и других премий: Берлинского кинофестиваля, Венецианского кинофестиваля и премии «Сезар».