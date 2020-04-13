Актер из фильмов «Беглецы» и «Папаши» умер от коронавируса

Умер французский актер Морис Барье. Об этом сообщает издание Le Figaro в понедельник, 13 апреля.

Артист скончался в одном из госпиталей департамента Кот-д'Ор от легочных осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 87 лет. С 1962 года актер жил в деревне Монреаль вместе с женой Элен Манесс.

Барье родился 8 июня 1932 года. За свою карьеру он сыграл в нескольких десятках фильмов. Среди наиболее известных работ с его участием — «Беглецы», «Папаши», «Вне закона», «Двое в городе», «Высокий блондин в черном ботинке», «Повторный брак», «И корабль плывет», «Возвращение Мартина Герра», «Удар головой», «Полицейская история» и «Одна женщина или две». Его дебютом в кино стала лента Роберто Росселлини «Захват власти Людовиком ХIV».

Ранее в понедельник стало известно, что из-за заражения COVID-19 скончался британский комик и актер Тим Брук-Тейлор. Звезда и сценарист ситкома «Вкусняшки» умер в возрасте 79 лет.