Снявшийся в «Звездных войнах» и «Чужих» актер умер из-за коронавируса

Актер Джей Бенедикт умер из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Об этом сообщается на сайте артиста.

Бенедикту было 68 лет.

Актер снялся в таких блокбастерах, как «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Джорджа Лукаса и «Чужие» Джеймса Кэмерона, однако в обеих лентах в широком прокате отрывки с ним были вырезаны. Позже его сцена в «Чужих» вошла в расширенную режиссерскую версию фильма, эпизод с актером в «Звездных войнах» вышел в отдельном сборнике удаленных кадров.

Джей Бенедикт также сыграл в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Кармен», «Французская революция», «Виктор/Виктория» и в сериалах «Лексс» и «Джонатан Крик».