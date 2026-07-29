Названы самые ярые русофобы США после смерти Грэма

Американист Войтоловская: Смерть Грэма не ослабит антироссийскую риторику в США

Самым громким антироссийским политиком после смерти сенатора конгресса США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) остается политический деятель Митт Ромни, однако он уже ушел из сената, отметила руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская. В разговоре с «Лентой.ру» она также выделила сенатора Тома Коттона, но обратила внимание, что его главный враг — Китай, а не Россия.

«Можно сказать, что Грэм — это один из последних крупных политических деятелей в Республиканской партии, который был откровенно настолько громко антироссийским. По степени накала высказываний с ним может сравниться только Митт Ромни, который называл Россию врагом еще в 2012 году. Но Ромни ушел из сената, поэтому его невозможно воспринимать как полноценную фигуру», — пояснила американист.

По ее словам, среди действующих сенаторов можно назвать Тома Коттона — политического ястреба, голосующего в антироссийском духе. Однако его главный враг — Китай, и он крайне лоялен президенту США Дональду Трампу, поэтому, пока американский лидер публично ищет компромисс с Москвой, Коттон не будет тратить политический капитал на антироссийские высказывания, указала Войтоловская. То же, по ее словам, касается и госсекретаря Марко Рубио: несмотря на яркие антироссийские настроения, он действует в фарватере интересов президента.

Войтоловская отметила, что поддержка антироссийских законов среди республиканцев падает с 2023 года. Однако антироссийские настроения остаются едва ли не единственной темой, которая склеивает разрозненные отношения между республиканцами и демократами.

«На этой волне они могут кооперироваться, чтобы решать свои внутриполитические задачи. Поэтому тема России ни в коем случае со смертью Линдси Грэма не уйдет из американской повестки и вряд ли ослабнет антироссийская риторика», — заключила специалист.

Ранее Трамп заявлял, что сенатор Грэм любил войну и всегда выступал за усиление армии. «Честно говоря, Линдси любил войну. Знаете, я говорил ему: "Ты хороший парень, но почему ты так любишь войну?"», — отметил американский лидер.

26 июля стало известно, что Грэм незадолго до своего ухода из жизни хотел уговорить Трампа начать боевые действия в Ливане против шиитской группировки «Хезболла».

