За сутки от коронавируса умер уже второй известный джазовый музыкант

В Новом Орлеане умер известный джазовый музыкант Эллис Марсалис. Об этом сообщает NBC News.

Пианист скончался в возрасте 85 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. За последние сутки это уже второй случай смерти звезды джаза — ранее стало известно, что из-за COVID-19 умер 59-летний обладатель «Грэмми» Уоллес Рони.

Сын пианиста Эллис Марсалис III заявил, что на фоне заражения вирусом у его отца развилась пневмония. Именно она и послужила причиной смерти. Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл, в свою очередь, назвала музыканта иконой, пояснив, что не найдется никаких слов, чтобы описать «искусство, радость и чудеса, которые он показал миру».

За свою карьеру Марсалис выпустил более 20 альбомов. Он преподавал в Центре творческих искусств в Новом Орлеане, в Университете Нового Орлеана и Университете Ксавье в Луизиане. Его четверо сыновей также занимаются джазом. Два года назад Марсалис был введен в Зал славы музыки Луизианы.