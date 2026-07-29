Повар избил россиянина в петербургском кафе

В Санкт-Петербурге задержали повара, избившего гостя в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.
По данным ведомства, в феврале этого года в полицию поступило сообщение о конфликте в одном из заведений общественного питания на проспекте Просвещения, в результате 49-летний мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
27 июля на улице Коллонтай в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали. Им оказался 22-летний гражданин из государств Центральной Азии, который работал поваром в заведении, где случился инцидент.
Предварительно установлено, что внутри кафе из-за внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес пострадавшему множественные удары, а затем скрылся с места происшествия.
Ранее сообщалось, что россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа.