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14:15, 29 июля 2026Силовые структуры

Повар избил россиянина в петербургском кафе

В Петербурге задержали повара, избившего гостя в кафе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали повара, избившего гостя в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, в феврале этого года в полицию поступило сообщение о конфликте в одном из заведений общественного питания на проспекте Просвещения, в результате 49-летний мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

27 июля на улице Коллонтай в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали. Им оказался 22-летний гражданин из государств Центральной Азии, который работал поваром в заведении, где случился инцидент.

Предварительно установлено, что внутри кафе из-за внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес пострадавшему множественные удары, а затем скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа.

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