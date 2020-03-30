Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса

Один из авторов хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррил скончался в возрасте 69 лет из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Об этом сообщила его дочь Лора в Facebook.

«Коронавирус забрал моего отца этим утром. Мне дали две минуты попрощаться с ним, после увели. Он выглядел мирным, и когда я уходила, все еще была надежда, что его имя не появится в сводках новостей», — поведала она.

«Чтобы из этого вышло хоть что-то хорошее, я умоляю вас отнестись к этому серьезно. Деньги не имеют значения. Люди умирают. Тебе кажется, что это не случится с тобой или твоей сильной семьей. Это случилось. Оставайтесь дома, если не для вас... то для других», — написала Лора.

Алан Меррилл родился в Нью-Йорке в 1951 году. Он переехал в Лондон в 1970-х. Музыкант написал композицию I Love Rock 'n' Roll в 1975 году совместно с гитаристом Джейком Хукером, оба на тот момент выступали в составе рок-группы Arrows. В 1982-м на песню записала кавер певица Джоан Джетт, сделав ее всемирным хитом.