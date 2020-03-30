Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Сын певца Олега Газманова Родион рассказал о самоизоляции отца в эфире передачи «Звезды сошлись», опубликованной на сайте телеканала НТВ.

«Он сейчас находится на жестком карантине», — рассказал сын Газманова. По его словам, певец никого к себе не впускает и выдерживает полную изоляцию. Родион добавил, что контакты с внешним миром из всей семьи поддерживают только они с братом.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко. По ее словам, гости мероприятия вели себя ответственно и соблюдали меры предосторожности.

Однако Олег Газманов ужаснулся кадрам с вечеринки. По его словам, на мероприятии все обнимались и целовались. «Как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — поделился артист.

Лев Лещенко 24 марта был госпитализирован в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после того, как вернулся с гастролей в США. По возвращении он также посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами.

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