Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Сын певца Олега Газманова Родион рассказал о самоизоляции отца в эфире передачи «Звезды сошлись», опубликованной на сайте телеканала НТВ.
«Он сейчас находится на жестком карантине», — рассказал сын Газманова. По его словам, певец никого к себе не впускает и выдерживает полную изоляцию. Родион добавил, что контакты с внешним миром из всей семьи поддерживают только они с братом.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко. По ее словам, гости мероприятия вели себя ответственно и соблюдали меры предосторожности.
Однако Олег Газманов ужаснулся кадрам с вечеринки. По его словам, на мероприятии все обнимались и целовались. «Как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — поделился артист.
Лев Лещенко 24 марта был госпитализирован в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после того, как вернулся с гастролей в США. По возвращении он также посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения