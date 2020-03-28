Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Российский певец Олег Газманов ужаснулся кадрам вечеринки, на которой праздновали день рождения сестры Игоря Крутого. Тогда на празднике присутствовал певец Лев Лещенко, который в настоящее время лечится от коронавируса. Об этом Газманов рассказал в эфире программы «60 минут», передает «Царьград».

По словам певца, на мероприятии все обнимались и целовались. «Как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — поделился Газманов.

Позднее в больницу попал и другой певец — Игорь Николаев. Результаты его теста на COVID-19 пока неизвестны.

Газманов сказал, что после праздника находится вместе с семьей в режиме самоизоляции. Певец уточнил, что чувствует себя хорошо, а также посоветовал всем не быть такими беспечными.

Ранее юморист Владимир Винокур рассказал, что его друг, народный артист РСФСР Лев Лещенко идет на поправку. По словам Винокура, певца, заразившегося коронавирусом, перевели из реанимации в обычную палату.

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