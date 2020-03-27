Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние

Юлия Проскурякова, жена госпитализированного с подозрением на коронавирус артиста Игоря Николаева, прокомментировала его состояние в своем Instagram-аккаунте.
«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас!» — написала супруга музыканта.
Она попросила не звонить Николаеву и пояснила, что ему сейчас нельзя нервничать. По ее словам, композитору нужно отдохнуть, пока не придут результаты теста на COVID-19. «До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем: ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!» — заявила Проскурякова.
О том, что Николаева госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, сообщалось 26 марта. У композитора взяли анализы для проверки на наличие вируса. Позднее стало известно, что у певца диагностирована пневмония. Отмечалось, что он находится в состоянии средней степени тяжести. Результаты теста на COVID-19 будут готовы через несколько дней.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения