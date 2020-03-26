У Игоря Николаева заподозрили коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев доставлен в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом «Ленте.ру» сообщил осведомленный источник.

На данный момент у Николаева взяли анализы для проверки на наличие вируса. По данным Telegram-канала «112», диагноз предварительно положительный.

Ранее стало известно, что в больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке госпитализировали народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его жену Ирину. Позже диагноз подтвердился, вирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию. Через некоторое время его состояние улучшилось.

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