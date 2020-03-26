Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось

Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщила министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, народному артисту РСФСР больше не требуется высокая кислородная поддержка, течение заболевания позволяет надеяться на благоприятный исход.
Ранее в четверг стало известно, что у Лещенко подтвердился коронавирус. Он вызвал у певца двустороннюю пневмонию, в связи с чем его состояние оценивается как тяжелое. Сообщалось, что у Лещенко начался отек легких.
26 марта в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус был доставлен певец и композитор Игорь Николаев. Уточняется, что у него «предварительно положительный диагноз».
По данным на 26 марта, в мире более 491 тысячи зараженных коронавирусом человек; 22 тысячи человек погибли, 118 тысяч — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения