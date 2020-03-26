У Лещенко начался отек легких

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко начался отек легких, ему подтвердили диагноз «коронавирус». Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщил источник.
Собеседник издания отметил, что состояние исполнителя оценивается как тяжелое.
О том, что у Лещенко обнаружили коронавирус, стало известно ранее в четверг. Юморист Владимир Винокур назвал сообщения об этом глупостями, подчеркнув, что разговаривал с супругой артиста Ириной, вместе с которой Лещенко был госпитализирован. По словам Винокура, артиста лечат от двухстороннего воспаления легких, он чувствует себя бодро. Накануне сообщалось, что Лещенко попал в реанимацию после того, как начал задыхаться.
Народный артист и его жена попали в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта с подозрением на коронавирус.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения