Стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы в Коммунарке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови. В настоящее время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остается в реанимационном отделении.

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Ранее 25 марта юморист Владимир Винокур рассказал, что Лещенко госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких.

О госпитализации Льва Лещенко и его жены Ирины стало известно накануне, 24 марта. Их доставили в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Супруги попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь из-за воспаления легких. Его госпитализировали в целях профилактики.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано свыше 451 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 20 тысяч человек скончались, еще 113 тысяч — выздоровели.

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