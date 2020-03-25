В Москве умерли два человека с коронавирусом

В Москве умерли два человека, у которых был выявлен коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Пациентам было 73 года и 88 лет. Коронавирусную инфекцию им диагностировали прижизненно, уточняет штаб, отмечая, что также у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.
Конкретную причину смерти в штабе не назвали.
По данным на 25 марта, в России было зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. 29 человек полностью излечились. Ранее поступали сообщения о смерти нескольких человек, у которых выявили коронавирус, однако власти и врачи заявляли, что причиной их смерти была не коронавирусная инфекция.
За сутки из ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, выписали 54 человек, сообщал главврач больницы Денис Проценко. По его данным, на лечении остаются 380 пациентов, у 104 из них выявлен коронавирус. За предыдущие сутки из медучреждения были выписаны 70 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения