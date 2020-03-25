В Москве выросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве число вылечившихся от коронавируса россиян возросло до 15. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с пандемией в Telegram-канале.

По его данным, в среду, 25 марта, из инфекционной клинической больницы № 2 выписался еще один пациент. Повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии, заверили в штабе.

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Москвич поблагодарил врачей, отметив их профессионализм и дружелюбие. «Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом. Совершенно замечательное отношение», — заключил он.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. При этом за последние сутки зарегистрировано 163 случая.

Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.

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