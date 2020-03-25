В Москве выросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве число вылечившихся от коронавируса россиян возросло до 15. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с пандемией в Telegram-канале.
По его данным, в среду, 25 марта, из инфекционной клинической больницы № 2 выписался еще один пациент. Повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии, заверили в штабе.
Москвич поблагодарил врачей, отметив их профессионализм и дружелюбие. «Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом. Совершенно замечательное отношение», — заключил он.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. При этом за последние сутки зарегистрировано 163 случая.
Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения