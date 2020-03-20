Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали в Подмосковье

В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом. Она полностью вылечилась. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного оперативного штаба.

«Заболевание протекало в легкой форме. <...> На данный момент пациентка здорова, никаких симптомов болезни у нее нет», — говорится в сообщении.

19 марта оперштаб сообщал о 52 новых случаях и 199 в общей сложности. В тот же день все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

Большинство зараженных находятся в Москве, их лечат в больнице в Коммунарке. По последним данным, выздоровели девять пациентов. В Подмосковье, по данным опертаба, зафиксировано 18 случаев заражения.

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