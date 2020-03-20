В Подмосковье еще один человек заразился коронавирусом

В Подмосковье выявлен еще один случай заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной штаб. Заболевший прилетел из Праги 11 марта.

Ранее 20 марта власти Якутии подтвердили, что в республике еще шесть человек заразились коронавирусом. Общее число случаев заражения в регионе достигло семи.

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Таким образом, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России превысило 200. 19 марта оперативный штаб сообщал о 52 новых случаях и 199 в общей сложности. В тот же день все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

Большинство зараженных находятся в Москве, их лечат в больнице в Коммунарке. По последним данным, выздоровели девять пациентов.

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