Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Главный врач больницы №40 в московском районе Коммунарка Денис Проценко рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом. В отделении реанимации находятся шесть человек, сообщил он журналисту Антону Красовскому в интервью для RT. Видео их беседы опубликовано на YouTube.

Он уточнил, что в реанимации находятся пожилые пациенты. Один из них — в реанимации интенсивной терапии. При этом Проценко подчеркнул, что ни один пациент с коронавирусом пока не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Это тот Рубикон, который мне бы не хотелось переходить», — отметил он.

Проценко добавил, что пациенты с коронавирусом в больнице в Коммунарке поступали с высокой температурой и сухим кашлем. По его словам, у некоторых появлялась одышка. Это связано с тем, что большой процент ткани включается в вирусное поражение. На фоне этого легкие пациентов с коронавирусом хуже справлялись с переносом кислорода в кровь.

По последним данным, в России выявлены 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже поправились и выписаны из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.

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