Кремль отреагировал на открытое письмо Путину из-за коронавируса

В Кремле обратили внимание на открытое письмо в адрес президента Владимира Путина с требованием усилить меры по борьбе с пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 20 марта.

Песков заверил, что предложения активистов, врачей и журналистов будут учтены, но ответственность за принятие решение лежит на руководстве оперативного штаба по борьбе с инфекцией. «На двух врачей три мнения, как говорится», — добавил он.

Авторы обращения требуют от правительства и президента экстренных мер для предотвращения эпидемии. Изначально письмо подписали 24 человека, в настоящий момент оно доступно в сети. В частности, предлагается разрешить клиникам и медцентрам использовать качественные иностранные тесты для определения вируса без прохождения сертификации. Также в письме говорится о целесообразности карантина для людей, находящихся в группе риска, и переносе голосования по изменениям в Конституцию.

Кроме того, предлагается освободить на три месяца проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде и ипотеке.

В России было зафиксировано 199 случаев заражения. На всей территории страны действует режим повышенной готовности.