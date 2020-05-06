Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 166 тысячам

В России число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии приблизилось к 166 тысячам. Об этом в среду, 6 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как уточнили в оперштабе, всего в стране зарегистрировано 165 929 случаев заражения в 85 регионах. С начала эпидемии умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек. За последние сутки в России выявили 10 599 новых инфицированных, при этом большую их часть — в Москве (5858).

По данным на 5 мая, в стране было выявлено в общей сложности 155 370 случаев инфицирования в 85 регионах. За весь период 1451 человек скончался, 19 865 человек выздоровели.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов заявил, что Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. По его словам, рост заражений произойдет через одну-две недели из-за нарушения россиянами самоизоляции во время майских праздников.

До этого ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в очередной раз изменили свой прогноз по поводу даты окончания эпидемии коронавируса в России, передвинув ее на 24 августа. Раньше они говорили про 20 июня, потом про 12 и 17 августа.

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