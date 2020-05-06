Дату окончания пандемии коронавируса в России снова отодвинули

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России. Согласно новому прогнозу, который опубликован на их официальном сайте, эпидемия в стране может полностью закончиться 24 августа 2020 года.

Специалисты пояснили, что прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер.

Для составления прогноза ученые использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).

Изначально исследователи прогнозировали, что эпидемия в России завершится к 20 июня. Позднее дату сдвинули на 12 августа из-за увеличения числа зараженных, еще через некоторое время —

на 17 августа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о невозможности полной победы над коронавирусом. По ее словам, полностью закончить циркуляцию инфекции не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер, так как все равно происходит общение между людьми, и риски возобновления имеются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!