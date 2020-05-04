Ученые отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России. Согласно новому прогнозу, который опубликован на их официальном сайте, эпидемия в стране может полностью закончиться 17 августа 2020 года.

Ученые внесли корректировки, исходя из данных по заражению россиян от 2 мая. По их расчетам, к 28 мая в России выявят 97 процентов инфицированных, к 7 июня — 99.

Для составления прогноза исследователи использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).

Изначально ученые прогнозировали, что эпидемия в России завершится к 20 июня. Позднее дату сдвинули на 12 августа из-за увеличения числа зараженных. Таким образом в будущем модель сингапурских исследователей может быть снова скорректирована.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о невозможности полной победы над коронавирусом. Она объяснила, что полностью закончить циркуляцию вируса не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер, так как все равно происходит общение между людьми, и риски возобновления имеются.

4 мая число заразившихся коронавирусом в России превысило 145 тысяч человек.

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