В Роспотребнадзоре сочли невозможной полную победу над коронавируосм

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности полной победы над коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире «Россия 24», пишет ТАСС.

На сегодняшний день полностью закончить циркуляцию вируса не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер. «Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — объяснила глава службы.

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3 мая Попова назвала условие для снятия ограничений после майских праздников. По ее словам, в случае, если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в этот период, с 12 мая ряд ограничений может быть снят. «Но сегодня это только надежда», — резюмировала она.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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