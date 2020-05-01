В Роспотребназдоре заявили о всплеске заражений коронавирусом

За последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом. Об этом в пятницу, 1 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, активный прирост зараженных фиксируется на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.

«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем семи дней», — отметила Попова.

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