В Роспотребнадзоре назвали условия для усиления ограничений после 11 мая

Ограничительные меры в России после 11 мая могут быть усилены из-за нарушения режима самоизоляции на майских праздниках. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть», — заявила Попова.

Ранее 1 мая глава Роспотребнадзора сообщила о критериях, по которым станет понятно, что в России можно начать ослаблять ограничения, связанные с коронавирусом. «Первый критерий, по которому мы можем понять, что нам можно выходить из режима ограничений — это, конечно, же снижающиеся темпы прироста, — сказала Попова. — Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей».

По данным на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человека скончались, 13 220 выздоровели.

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