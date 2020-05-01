Раскрыты вероятные сроки второй волны коронавируса в России

После летнего спада заражения коронавирусом инфекция может вернуться осенью, что спровоцирует новую заболевания в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что при жаркой погоде число заражений с высокой долей вероятности пойдет на спад. Однако с наступлением холодов инфекция может спровоцировать новую вспышку заболеваемости. «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в Роспотребнадзоре.

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Также отмечается, что вакцинация от сезонного гриппа или пневмококковой инфекции не снижает заболеваемость от нового коронавируса Covid-19. Кроме того, следует отложить плановую вакцинацию, поскольку есть риск заразиться коронавирусом в поликлинике, где делают прививки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на первом этапе снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, будут разрешены небольшие прогулки по два-три человека. Также послабления начнутся с занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми.

28 апреля президент России Владимир Путин поручил подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений. Глава государства подчеркнул, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно в каждом регионе, а не одномоментно, поскольку в некоторых субъектах ситуация остается сложной.

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