В российском регионе 1 мая отменили самоизоляцию

В 200 населенных пунктах Красноярского края с 1 мая отменили режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Усс, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, указ опубликован на портале правовой информации региона.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что решение снять ограничения с 1 мая основано на данных об эпидемиологической обстановке, которые предоставили местные власти. При этом Красноярск в документе не упоминается.

По данным сайта стокоронавирус.рф, на утро 1 мая в Красноярском крае зафиксировано 666 случаев коронавируса, 64 человека выздоровели, 8 — скончались.

Ранее стали известны первые возможные шаги по отмене ограничений в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в первую очередь будут разрешены небольшие прогулки по два-три человека. При этом, по ее словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться «в ограниченном количестве людей».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!