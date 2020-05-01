Мэр города в Дагестане заразился коронавирусом

Мэр Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом политик рассказал в своем Instagram. Нургудаев заявил, что соблюдал все меры предосторожности, но это не помогло и первый тест показал положительный результат.

«Я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей, — написал мэр. — Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме».

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Нургудаев отметил, что намерен в период самоизоляции оставаться на связи с подчиненными и давать поручения, в том числе по борьбе с коронавирусом. Временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Нургудаева Шамиль Исаев.

Нургудаеву 46 лет, главой Буйнакска он стал в 2017 году.

В конце апреля в Дагестане резко выросло число заболевших с подтвержденным коронавирусом. 28 апреля республика догнала Санкт-Петербург по суточному приросту пациентов. По состоянию на утро 1 мая Дагестан находится на пятом месте по случаям коронавируса в стране, там выявлено 1389 пациентов, 112 выздоровели, 12 — скончались.

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