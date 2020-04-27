Дагестан вошел в пятерку регионов по случаям коронавируса

Дагестан вошел в пятерку регионов по новым случаям коронавируса за пределами Москвы — за сутки в республике зафиксировали 167 новых случаев заражения, их общее число достигло 994. Это следует из данных оперативного штаба.

На первом месте после Москвы — Московская область (9 078 случаев), затем — Петербург (3238), Нижегородская область (1574) и Ленинградская область (743).

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По данным на 27 апреля, в 84 регионах России зафиксировали 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 87 147. Больше всего зараженных в Москве (45,3 тысячи), Московской области (9,7 тысячи) и Санкт-Петербурге (3,2 тысячи). За весь период выздоровели 7346 человек, умерли — 794.

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 3 миллионам, на этот момент оно составляет 2 971 669.

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