Дагестан вошел в пятерку регионов по случаям коронавируса

Дагестан вошел в пятерку регионов по новым случаям коронавируса за пределами Москвы — за сутки в республике зафиксировали 167 новых случаев заражения, их общее число достигло 994. Это следует из данных оперативного штаба.
На первом месте после Москвы — Московская область (9 078 случаев), затем — Петербург (3238), Нижегородская область (1574) и Ленинградская область (743).
По данным на 27 апреля, в 84 регионах России зафиксировали 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 87 147. Больше всего зараженных в Москве (45,3 тысячи), Московской области (9,7 тысячи) и Санкт-Петербурге (3,2 тысячи). За весь период выздоровели 7346 человек, умерли — 794.
Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 3 миллионам, на этот момент оно составляет 2 971 669.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения