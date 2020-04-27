Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Больше всего новых случаев в Москве (2871), Московской области (638) и Нижегородской области (207). В Дагестане — 167 новых случаев, в Петербурге — 161.
В Рязанской области и Камчатском крае — по 85, в Татарстане — 70, в Курской и Тульской областях — по 69, в Ростовской области — 65, в Тамбовской области — 61. В Свердловской области — 59, в Челябинской области — 58, в Краснодарском крае — 57, в Калужской области — 56, в Северной Осетии — 53.
В Орловской области — 44, в Брянской, Владимирской, Ленинградской областях и Башкортостане — 43, в Мордовии, Чувашии и Новосибирской области — 42. В Ингушетии — 38, в Смоленской и Самарской областях — 35, в Тверской области — 34, в Новгородской области, Ставропольском крае, Хабаровском крае — 33. В Марий Эл — 31, в Волгоградской области — 30, в Кабардино-Балкарии — 29, в Калининградской области — 28, в Мурманской области — 28.
В Белгородской области, Алтайском крае и Ямало-Ненецком автономном округе — 27, в Кировской области — 26, в Ярославской области — 25, в Липецкой и Ульяновской областях, а также Приморском крае — 24. В Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии — 23, в Пензенской и Саратовской областях — 22, в Астраханской области — 21, в Воронежской области, Пермском крае и Чечне — 20.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения