Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Больше всего новых случаев в Москве (2871), Московской области (638) и Нижегородской области (207). В Дагестане — 167 новых случаев, в Петербурге — 161.

В Рязанской области и Камчатском крае — по 85, в Татарстане — 70, в Курской и Тульской областях — по 69, в Ростовской области — 65, в Тамбовской области — 61. В Свердловской области — 59, в Челябинской области — 58, в Краснодарском крае — 57, в Калужской области — 56, в Северной Осетии — 53.

В Орловской области — 44, в Брянской, Владимирской, Ленинградской областях и Башкортостане — 43, в Мордовии, Чувашии и Новосибирской области — 42. В Ингушетии — 38, в Смоленской и Самарской областях — 35, в Тверской области — 34, в Новгородской области, Ставропольском крае, Хабаровском крае — 33. В Марий Эл — 31, в Волгоградской области — 30, в Кабардино-Балкарии — 29, в Калининградской области — 28, в Мурманской области — 28.

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В Белгородской области, Алтайском крае и Ямало-Ненецком автономном округе — 27, в Кировской области — 26, в Ярославской области — 25, в Липецкой и Ульяновской областях, а также Приморском крае — 24. В Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии — 23, в Пензенской и Саратовской областях — 22, в Астраханской области — 21, в Воронежской области, Пермском крае и Чечне — 20.

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