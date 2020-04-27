Число зараженных коронавирусом в Москве перевалило за 45 тысяч

В Москве за сутки зарегистрирован 2871 новый случай заражения коронавирусом, общее количество инфицированных в городе перевалило за 45 тысяч, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Поправились еще 349 пациентов, общее число выздоровевших в столице превысило 3,5 тысячи. Смертей стало больше на 31, всего в Москве скончались 435 человек.

В Подмосковье за 24 часа выявлены 638 новых зараженных, их общее число приблизилось к десяти тысячам. Умер 71 житель, излечились 286.

Всего в стране насчитывается более 87 тысяч граждан с COVID-19. 794 из них погибли, более семи тысяч поправились.

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