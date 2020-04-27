В Кремле назвали срок выхода России на плато по коронавирусу

Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. Такие сроки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам Пескова, «в первый месяц лета станет полегче».
Ранее Песков заявил, что главная задача в борьбе с коронавирусом в России — сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения, а врачам при этом удалось спасти как можно больше жизней.
26 апреля Песков заявил, что выход из режима ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, будет поэтапный, однако план еще не разработан.
На данный момент в России зафиксировано более 80,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране более 740 человек скончались в результате пандемии.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!