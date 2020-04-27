В Кремле назвали срок выхода России на плато по коронавирусу

Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. Такие сроки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, «в первый месяц лета станет полегче».

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Ранее Песков заявил, что главная задача в борьбе с коронавирусом в России — сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения, а врачам при этом удалось спасти как можно больше жизней.

26 апреля Песков заявил, что выход из режима ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, будет поэтапный, однако план еще не разработан.

На данный момент в России зафиксировано более 80,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране более 740 человек скончались в результате пандемии.

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