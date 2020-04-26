В Кремле рассказали о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом

Выход из режима ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, будет поэтапный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет РИА Новости.

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По словам представителя Кремля, поэтапный план еще не разработан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова усомнилась, что от режима самоизоляции, введенного в России в связи с распространением коронавируса, можно будет отказаться в ближайшее время. По словам Поповой, когда Россия придет к ослаблению ограничений, делать это надо будет поэтапно. «Невозможно все сделать в один момент», — подчеркнула она, призвав не совершать на каждом из этапов тех ошибок, которые могут замедлить движение к улучшению эпидемиологической обстановки.

Число случаев заражения в России за время пандемии превысило 80 тысяч. Только за последние сутки выявлено более 6300 случаев. По всему миру на утро 26 апреля зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

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