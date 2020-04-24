Идеи о продлении в России ограничений из-за коронавируса передадут Путину

Вице-премьер России Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях вирусологов о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно донести до наших граждан, что успех снятия ограничений зависит от нас с вами, от того, насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя», — добавила вице-премьер.

На совещании Голиковой с ведущими российскими эпидемиологами и вирусологами директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что ограничительные меры целесообразно продлить минимум до 12 мая.

Материалы по теме «Таких вирусов мы раньше просто не знали» Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

В ходе того же совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила сомнение в том, что в России откажутся от режима самоизоляции в ближайшее время.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!