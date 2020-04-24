В России усомнились в скором отказе от режима изоляции из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре сомневаются, что от режима самоизоляции, введенном в России в связи с распространением коронавируса, можно будет отказаться в ближайшее время. Об этом заявила глава службы Анна Попова во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, запись которого опубликована на сайте правительства.

«Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — отметила Попова. По ее словам, для того, чтобы замедлить распространение коронавируса, нужно, чтобы прошло хотя бы три инкубационных периода.

«Тогда мы точно будем уверены, что тот тренд, та динамика, которая намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», — добавила глава Роспотребнадзора.