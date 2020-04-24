В Совфеде допустили продление режима изоляции на май

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции, введенный в России из-за распространения коронавируса, может быть продлен на май. Он считает, что ограничения будут сниматься постепенно. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 24 апреля.

«Ситуация с коронавирусом остается тревожной, и федеральные, и столичные власти говорят о том, что количество заболевших не уменьшается. По мнению Минздрава, режим самоизоляции может быть продлен и на майские праздники», — отметил Рязанский. Он подчеркнул, что жесткие меры, введенные в России в связи с пандемией, «абсолютно оправданны».

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Рязанский добавил, что, поскольку на самоизоляцию россияне уходили постепенно, то и снятие ограничений «будет пошаговым». «Сначала были отменены культурные и спортивные мероприятия, закрывались места массового пребывания людей, затем вводились и другие нормы», — сказал он, предположив, что и эти ограничения будут сниматься в обратном порядке.

Ранее Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. Так, предлагается разрешить россиянам покидать места проживания ради посадок картошки. По задумке авторов инициативы, это должно облегчить экономическое положение граждан. «Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться», — пояснил глава совета Валерий Фадеев.

За последние сутки новым типом коронавируса в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных превысило 68 тысяч в 85 регионах. С начала эпидемии умерли 615 пациентов, 5568 — выздоровели.

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